İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili komisyon raporu işçilere okundu

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Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde işten çıkarılanlar ile ilgili kurulan komisyonun raporunu dün yapılan meclis çıkışında işçilere okuduktan sonra Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin'e teslim etti.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 564 sayılı kararı ile işten çıkarılanlar la ilgili araştırma yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmişti. Komisyonda görev alanıyla ilgili hususların cevaplandırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sorulacak soruları belirlenerek, 18 Eylül tarihinde 1 sayılı yazı ile soruların bildirildi. Sorulara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin 25 Eylül'de cevap verdiği belirtilerek devam eden komisyon toplantılarında işten çıkarılan işçilerin talepleri dinlenerek beyanlarını zapta geçirildi.Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde işten çıkarılanlar ile ilgili kurulan komisyonun raporunu dün yapılan meclis çıkışında işçilere okuduktan sonra Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin'e teslim etti. Başkan Göksu işçilere kısa bir açıklama yaparak, "Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çok ciddi anlamda işten çıkarılmalar yaşanıyor. Yaşanmaya devam ediliyor. Bu konu ile ilgili olarak AK Parti grubu teklifi ile İBB meclisinde işten çıkarılmalar ile ilgili komisyonun kurulmasını teklif ettik. Oy birliği ile araştırma komisyonumuz kuruldu. Hukuk Komisyonumuz ve Temel Haklar Komisyonumuz 3 aylık çalışma sürecini tamamladılar. Bu tamamlama çerçevesinde CHP yoğunluklu olarak komisyon çalışmalarını birazcık çalışmayarak, birazcık engelleme yoluyla çalışmalara girdi. Ancak AK Parti çalışmalarına devam etti. Komisyon raporumuzu mecliste açıkladık" sözlerine yer verdi.Komisyonu okuyan Başkan Göksu, "İşten çıkarılan işçilerin yerine yeni işçi alımlarının yapılmasının durdurulması, işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi gerekli görüşü kanaatli raporumuz İBB Meclisine arz eder. Yani özetle İBB Meclisinin ana gündemi olması gereken bu çalışma komisyon üyelerimiz tarafından işten çıkarılanların ivedilikle işe iade edilmesi gerektiğini ilgili makama bildirilmiştir. Bu komisyon raporunda aslında Büyükşehir Belediyesi'nin ileri sürmüş olduğu bütün tezler çürütülmüştür. Örneğin '6 ay gibi kısa bir sürede çalışanlar veya seçim arası alınanlar' gibi hukuki mesnedi olmayan şeyler komisyon raporumuzda hukuki zeminde çürütülmüştür" dedi. Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise konuşmasında komisyon üyelerine teşekkür etti.