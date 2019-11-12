İSKİ’den suya %20 zam teklifi

ECLİSİ'NDE

BUGÜN NELER OLDU

CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbullu'ya verdiği sözü unuttu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde suyu yüzde 40 ucuzlatacakları vaadinde bulunmuştu. AK Parti Grubu seçimlerden sonra İBB meclisine verdiği teklifle konutlarda yüzde 46, işyerlerinde yüzde 10 indirim sağladı. Ancak İBB yönetimi göreve geldikten 5 ay sonra, seçim döneminde kendi vaatleri de olan su indirim teklifini iptal ederek, 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere yüzde 20 zam teklifi hazırladı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere konut 1. ve 2. kademede suya yüzde 20 zam talebi yer aldı. İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak oluşturuldu. Kurumun geçen yılki bütçesi ise 8 milyar 501 milyon 502 bin TL olarak belirlenmişti. Kitapçıkta yer alan 2020 yılı su satış tarifeleri teklifine göre, 0-10 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 4.80 TL, 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7.20 TL olarak belirlendi. İş yerleri için uygulanan 10.74 TL'lik tarife 1 Aralık'tan itibaren 12.89 TL'ye, köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2.68 TL'lik metreküp fiyatı 3.22 TL'ye, köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat ise 1 TL'den 1.20 TL'ye yükseltilecek. Henüz oylanmayan teklifin perşembe günü meclise sunulması bekleniyor. İSKİ tarafından sunulacak zam teklifinde CHP ve İYİ Parti gruplarının kabul, AK Parti ve MHP gruplarının ise ret oyu vereceği konuşuluyor.İstanbullular ise yeni zam haberine tepki gösterdi:İmamoğlu verdiği sözü tutmalı. Siyasette verilen sözler tutulmalı. Suyu ucuzlatacağını, gençlere iş sahası açacağını söyledi. Verdiği sözlerde durmalı. Yağmur da yağmadı su sıkıntısı var. Allah'ın suyuna bu kadar da zam gelmemesi lazım.Bir yandan su eksiliyor, bir yandan zam geliyor. Ne yapacağız? Susuz mu kalacağız? Allah sonumuzu hayır etsin. Zamma karşıyız.Her şey zam olmuş. Biz de içeceği bir buçuk liraya sattığımız zaman insanlar 'niye bu kadar zam oldu' diye tepki gösteriyor. Bence biraz düşürsünler fiyatları.İBB'nin meclis toplantısında, ihalesi iptal edilerek "temel atmama töreni" yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Öylesine vahim bir olay ki, temel atmıyorum diye tören yapıyorsunuz çünkü 6 aydır temel atacağınız bir temel olmadı. Sayın Başkanın söylediklerinden hangisini düzelteyim... Projenin maliyeti 1.5 milyar TL dedi. Maliyeti 632 milyon TL. Bu proje ağaçlar kesilerek yapılacak bir alan değil, yerin altına yapılıyor, üstü de vatandaşa açık yeşil alan olacaktı. İstanbul halkı buna günü geldiğinde gereken cevabı verecektir" diyerek tepki gösterdi.