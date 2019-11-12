Kaçmak isteyen Pınar ve 4 kişiyi infaz ettiler

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Pınar Biçer (21) 2015'te PKK terör örgütü tarafından kandırılıp, Kandil'e götürüldü. Baba Hacı Biçer, kızını kurtarmak için mücadele etti. Terör örgütü 30 Ekim 2018'de Biçer ve 4 teröristin Kandil'e yönelik hava harekâtında öldüğünü duyurdu. Geçen ay teslim olan kadın terörist Garzan Arjin "Pınar çok pişmandı. Biçer ve 2'si kadın 5 kişi kaçarken yakalandı. Erkekler kurşuna dizildi. Kadınlar mağarada işkenceden sonra öldürüldü" diye anlatarak, Kandil'uin yalanını ortaya çıkardı.