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Kıran operasyonuyla ’ya kış darbesi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
NEZİR GÜNEŞ Gündem
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Kıran operasyonuyla PKK’ya kış darbesi
Diyarbakır, Muş ve Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-5 Operasyonu devam ediyor. Dün yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 5 katlı, biri 2 odalı tek girişli 2 havalandırma deliği bulunan toplam 20 kış sığınağı tespit edildi. Aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, ip ile tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 250 kilo amonyum nitrat, EYP'lerde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca iki farklı bölgede, 1 ton 615 kilogram esrar ele geçirdi. Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde ise saldırı hazırlığında olan PKK'lı N.D. ve Ö.E. ile Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.
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Kıran operasyonuyla PKK’ya kış darbesi
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