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Kritik ABD ziyareti bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Kritik ABD ziyareti bugün başlıyor
Başkan Erdoğan, Başkan Donald Trump'ın daveti üzerine bugün ABD'ye gidiyor. Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında yarın Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak. Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak. İş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelecek Erdoğan'ın, Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etmesi de planlanıyor. ANKARA
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