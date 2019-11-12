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'li Cemal Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a destek

milletvekili Cemal Enginyurt Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki sözlerini çarpıtan algı operasyoncularına anlamlı sözlerle cevap verdi.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 00:04
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a destek

MHP Ordu milletvekiili Cemal Enginyurt, Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak Ordu'daki sözlerini çarpıtan algı operasyoncularına tepki gösterdi.

MHP'li Cemal Enginyurt, " Sayın Albayrak vatandaşa terörist dememiştir. Berat Albayrak Ankara'dır, Cumhuriyet'tir. Bakan Albayrak sizin gibi ABD payandası değildir." dedi.

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Meclis'te çarpıcı sözler

A HABER YAYININA KATILDI

MHP Ordu Mileltvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yapılan algı operasyonlarına A Haber ekranlarında cevap verdi.

A Haber yayınına katılan Enginyurt Bakan Albayrak'ın ülke ekonomisinin yaptıkları için övgüyü hak ettiğini belirtti. Enginyurt, Bakan Albayrak'ın 11 Ağustos 2018 tarihinde atılan bir geceyarısı tweeti ile doların 7, 25'e vurmasının akabinde ekibiyle verdiği bir yıllık mücadelenin meyvesini almıştır Türkiye" dedi.

İşte Enginyurt'un değerlendirmeleri

Cemal Enginyurt Bakan Albayrak yapılan algı operasyonlarını A Haber'de değerlendirdi

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MHP'li Cemal Enginyurt'tan Bakan Albayrak'a destek
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