Terörle mücadelenin vazgeçilmezi İHA’lar

ürkiye

BUGÜN NELER OLDU

, terörle mücadelede. havadan keşif ve gözetleme yapmak için 2009'a kadar, İsrail'den alınan ve Heron adı verilen insansız hava araçlarını kullandı. Ancak sınırlı sayıda olduğundan yeterli gözetleme yapılamayınca, PKK'lı teröristler, gündüz vakti bile 400-500 kişilik gruplar halinde ve ağır silahlarla sınır karakollarımıza saldırdı. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bayraktar firması önce 2009'da, TB-2 Bayraktar adıyla İHA üreterek, Jandarma Genel Komutanlığı ve TSK'ya teslim etti. 2015'te Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yapıldı. 2015'te 12, 2016'da 18, 2017'de 38, 2018'de 75, 2019'da da 92 SİHA, TSK'ya teslim edildi. TSK, sınır ötesinde ve iç güvenlik harekâtlarında İHA'larla yerlerini tespit ettiği teröristleri, SİHA'larla etkisiz hale getirerek, adeta nefessiz bıraktı. 5 yılda, sınır ötesi ve iç güvenlik harekâtlarında toplam 15 bin 647 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin korkulu rüyası haline gelen SİHA'lar özellikle MİT'in sinyal bilgilerinden yer tespiti yaparak TSK'yla paşlaştığı koordinatlar doğrultusunda üst düzey teröristlerin öldürülmesinde de etkili rol oynadı. Daha önce kış üslenmelerinde yeraltı sığınaklarında gizlenen teröristler, yazın bile buralardan çıkamaz hale geldi.