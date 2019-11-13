ABD’deki Türkler ve Müslümanlarla buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan dün saat 11.30'da Washington'a hareket etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye gitti. Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından karşılandı. Erdoğan ile Trump bugün Beyaz Saray'da Türkiye saati ile 20.00'de bir araya gelecek. 1.5 saat olarak planlanan başbaşa görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçilecek. İki lider Türkiye saati ile 23.00'te ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra ABD Diyanet Merkezi'ni ziyaret edecek ve Türk vatandaşları ile buluşacak.