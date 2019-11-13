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Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor! Kıyı Ege’de uyarısı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege’de beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:51
Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor! Kıyı Ege’de hava durumu uyarısı!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları, İzmir'in güney ve batı kıyıları ile Aydın'ın batısında yer alan Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor! Kıyı Ege’de hava durumu uyarısı!
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