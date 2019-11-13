Başınızın çaresine bakın

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için gittiği ABD'ye hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde bu ziyareti icra ediyoruz. Sayın Trump ile gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir şekilde görüşeceğimize inanıyorum. Ziyaret vesilesiyle terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularını, askeri ve savunma sanayi iş birliğini, ekonomik ve ticari münasebetleri de ele alma fırsatı bulacağız. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımlar ile yapılan çalışmaları da görüşmemizde değerlendirme imkanı bulacağız.Türk-Amerikan iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilecek istişareler ülkemize yönelik propagandaların arttığı bugünlerde inşallah gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.Washington'daki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu bağlamda DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ'la mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken bu sıralar bildiğiniz gibi DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün, onlar ne yapacaklarının kararını versinler. Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyorTrump'a Amerika'nın PKK/ YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının da Türkiye'mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Başkan Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık.Terörle mücadele bütün bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Türkiye ve ABD'nin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Sayın Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız.Avrupa Birliği (AB) bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda görev yapanların bir çoğu siyasette hala çok yeni. Bunların bir çoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'ta garantör ülke. Türkiye'nin garantör ülke olarak doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunuyor. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda kendilerine göre çalışma yapma hakkını elde etti. Bunların bir kısmı da AB üyesi ülkelerAma Türkiye'ye gelince 'Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız.' diyorlar. Zaten siz bize 1959'dan, 1963'ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. 'Aldık, alacağız.' diye sürekli Türkiye'yi oyaladınız. Hangi ülkeler geldi geçti, onları Avrupa üyesi yaptınız ama Türkiye'ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözleri tutmadınız. Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız zaman da kötü oldunuz.Ey Avrupa Birliği şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.NATO'nun Suriye'deki sürece eğilmesi lazım. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyorum. Orada bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz.