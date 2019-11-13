CHP'nin "İki seçim arası girdi" deyip işten çıkardıkları işçi İBB'ye AK Parti kurulmadan önce girmiş

İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine, işten çıkarılan çalışanların durumunu ele alması için komisyon kurulmasına karar verilmişti.

4 AYDA 3 BİN 400 KİŞİ ÇIKARILDI

"İBB Meclisi İşçi Çıkarılması ile İlgili Araştırma Komisyonu" hazırladığı raporu tamamladı. Raporda, 24 Haziran-24 Ekim arasında İBB ve şirketlerinden toplam 3 bin 400 işçinin işten çıkarıldığı aktarılarak, "Bu rakama, sözleşmesi yenilenmediği için işsiz kalanlar, geçici işçiler, kısmi süreli çalışan ve sözleşmeleri yenilenmeyen işçiler dahil değildir.

İBB'nin işten çıkardığı işçilere CHP'li komisyon üyelerinin hakaret ettiği iddiası

GERÇEK SAYI 5 BİN 831

Örneğin İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan 2 bin 81 işçinin ve İSKİ'de Teknik Hizmetlerde çalışan 350 işçinin sözleşmesi yenilenmemiştir. Bu işçiler de dahil edildiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır" denildi.

İŞE GİRİŞ TARİHİ AK PARTİ'DEN ESKİ!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) 'iki seçim arası işe alındılar' denilerek kapı önüne konulan 5 bin 831 çalışan arasında AK Parti henüz kurulmadan önce İBB'ye giren isimler çıktı.

CHP'li yönetim tarafından işten çıkartılan Yıldız'ın işe giriş tarihi 2001 yılı

Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız, "İşe başladığımda hükümette başbakan Bülent Ecevit'ti. AK Parti henüz kurulmamıştı bile" dedi.