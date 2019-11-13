FETÖ’ye çifte operasyon

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ yapılanmasına yönelik dün iki ayrı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Diğer sınavlarda olduğu gibi İdari Yargı Hakimlik sınavı sorularını da çalıp elemanlarına servis ettiği belirlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu devam ederken diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. FETÖ' nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilerden 11'inin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.