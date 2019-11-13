İngiliz ajanın eşinden kafa karıştıran hareket! James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Adli Tıp Kurumu’na böyle geldi

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Christina Winber, tabutun üzerine konulması için görevlilere çiçek verdi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI!

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu girişinde yüzünü eşarpla gizlemeye çalıştığı görülen Winber, cenazenin alınması için yetkililerle görüştü. Bir süre kurumun içerisinde kalan Winber, yetkililere eşinin tabutunun üzerine konulmak üzere çiçek verdiği görüldü. Bir süre Adli Tıp Kurumu'nda kalan Winber yapılan işlemlerin ardından buradan lüks bir araçla ayrıldı.

İNGİLİZ AJANIN SIR ÖLÜMÜ!

İstanbul Beyoğlu'nda dün şok bir ölüm olayı yaşandı. Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için giden vatandaşlar, 3 numaralı binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İngiliz ajanın İstanbul'daki sır ölümü ile ilgili olay yerinden yeni gelişme! Çevre esnafı ve komşulardan flaş açıklamalar...



BİR KADINLA TARTIŞMA SESİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, ölen kişinin İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier (48) olduğu ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansları ve internet siteleri tarafından flaş haber olarak paylaşılan ölüm haberinin ardından İstanbul Polisi çok yönlü soruşturma başlattı. Görgü tanıkları evden bir kadınla tartışma sesleri geldiğini öne sürdü. Emniyet kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayın ardından, eski bir MI6 ajanı olan Mesurier'in İsveçli eşi Emma Hedvingc Hristina (39) polise ifade verdi. Lemesurier'in 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek olay yerindeki adreste bulunan ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışmaya başladığını söyleyen eşi, "Son dönemlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla homeofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Dün saat 04.00 sıralarına kadar eşimle uyanıktık. Birlikte uyku ilacı aldık. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm" dedi.

ŞÖVALYE NİŞANI SAHİBİYDİ

İstanbul Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak, geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Ön otopsi raporunda, Mesurier'in vücudunda düşmeye bağlı ezikler ve kırıklar olduğu kaydedildi. Suriye'de muhaliflerin ve Türkiye'nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti yürüten Beyaz Baretliler (White Helmes) örgütünün kurucusu olan James Gustaf Edward Le Mesurier, Suriye Acil Yardım Derneği'nin de başkanıydı. Rusya, İran ve Şam rejiminin hedefindeki Beyaz Baretliler, dezenformasyon yaymakla suçlanıyordu. Mesurier, Balkanlar ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde çalışmış bir isimdi. Özellikle Kosova'daki terörist gruplara yardım ettiği iddia ediliyordu. Mesurier, 2016'da Kraliçe Elizabeth'ten Suriye'deki çalışmalarından ötürü şövalye nişanı ile ödüllendirilmişti. Ağustos 2017'da İdlib'te düzenlenen bir saldırıda Beyaz Baretliler üyesi 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan rejim ve Rusya güçleri sorumlu tutulmuştu.