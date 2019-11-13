Kılıçdaroğlu 50 bin lira tazminata mahkum edildi

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Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.Kılıçdaroğlu hakkında partisinin 17 Temmuz 2018'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a, "kontrollü darbe ve bundan fayda sağlama" iftirası ve Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştığı için 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştı.Davanın karar duruşmasına Başkan Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı. Avukat Eker, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını ve müvekkilinin onur ve saygınlığını zedelediğini belirterek davanın tümden kabulünü talep etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Cengiz ise daha öncekikurulan ara kararlardan dönülerek delillerin toplanmasını talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile Kılıçdaroğlu'nun 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.