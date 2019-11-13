Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > “Kıran-5” PKK’nın nefesini kesti

“Kıran-5” ’nın nefesini kesti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır- Muş-Bingöl üçgeninde başlatılan "Kıran- 5" operasyonu devam ediyor. Üç bin askerin katılımıyla süren ve son dönemlerdeki en kapsamlı operasyon olduğu belirtilen "Kıran- 5" ile teröristlerin yıllarca bölgede kullandığı sığınaklar özel eğitimli komandolar tarafından bulunup kullanılamaz hale getirilirken PKK'nın nefesi kesildi. Diyarbakır- Muş-Bingöl üçgeninde yer alan ve terör örgütünün "Küçük Kandil" olarak adlandırdığı Şenyayla'da komandolar girilmedik yer bırakmadı. Şenyayla'da "girilemez" denen Seresipi, Eskar, Kozme, Zengök ve Semal bölgelerini temizledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Kıran-5” PKK’nın nefesini kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN