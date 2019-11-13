“Kıran-5” PKK’nın nefesini kesti

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır- Muş-Bingöl üçgeninde başlatılan "Kıran- 5" operasyonu devam ediyor. Üç bin askerin katılımıyla süren ve son dönemlerdeki en kapsamlı operasyon olduğu belirtilen "Kıran- 5" ile teröristlerin yıllarca bölgede kullandığı sığınaklar özel eğitimli komandolar tarafından bulunup kullanılamaz hale getirilirken PKK'nın nefesi kesildi. Diyarbakır- Muş-Bingöl üçgeninde yer alan ve terör örgütünün "Küçük Kandil" olarak adlandırdığı Şenyayla'da komandolar girilmedik yer bırakmadı. Şenyayla'da "girilemez" denen Seresipi, Eskar, Kozme, Zengök ve Semal bölgelerini temizledi.