Le Mesurier’in eşi Cinayet Büroya geldi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Bugün sabah saatlerinde Adli tıpta eşinin cesedini teşhis eden Emme Wİnberg saat 12:30 sıralarında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine geldi.
James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah ayrıldı. Christina Winberg, tabutun üzerine konulması için görevlilere çiçek verdi. Polis, Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in (39) ifadesine başvurdu. Winberg'in ifadesinde, eşinin bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığını, yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü anlattığı öğrenildi. Le Mesurier'in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.