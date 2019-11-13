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Le Mesurier’in eşi Cinayet Büroya geldi

İstanbul Beyoğlu'da ofisinin önünde ölü bulunan MI6 üyesi, eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveçli Emma Hedvig Christina Winberg ve beraberindeki 3 kişi sabah 08.30 sıralarında cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gitti. Winberg burada cenazeyi teşhis ettikten kısa birsüre sonra ayrıldı. Cenazenin akşam saatlerinde alınıp İngiltere’ye götürüleceği öğrenildi. Adli Tıpdan ayrılan Emma Winberg Gayrette’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliğine geldi. Bir arkadaşı ile birlikte gelen Winberg’in işlemleri devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:47
Le Mesurier’in eşi Cinayet Büroya geldi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Bugün sabah saatlerinde Adli tıpta eşinin cesedini teşhis eden Emme Wİnberg saat 12:30 sıralarında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine geldi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah ayrıldı. Christina Winberg, tabutun üzerine konulması için görevlilere çiçek verdi. Polis, Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in (39) ifadesine başvurdu. Winberg'in ifadesinde, eşinin bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığını, yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü anlattığı öğrenildi. Le Mesurier'in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.

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Le Mesurier’in eşi Cinayet Büroya geldi
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