Haberler Gündem Haberleri Le Mesurier’in eşi Cinayet Büroya geldi

Le Mesurier’in eşi Cinayet Büroya geldi İstanbul Beyoğlu'da ofisinin önünde ölü bulunan MI6 üyesi, eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveçli Emma Hedvig Christina Winberg ve beraberindeki 3 kişi sabah 08.30 sıralarında cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gitti. Winberg burada cenazeyi teşhis ettikten kısa birsüre sonra ayrıldı. Cenazenin akşam saatlerinde alınıp İngiltere’ye götürüleceği öğrenildi. Adli Tıpdan ayrılan Emma Winberg Gayrette’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliğine geldi. Bir arkadaşı ile birlikte gelen Winberg’in işlemleri devam ediyor.