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Mehmetçik Resulayn’da çocuklarla futbol oynadı

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Mehmetçik Resulayn’da çocuklarla futbol oynadı
Barış Pınarı Harekatı ile Resulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçik, geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına eşlik ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Resulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor" denildi.
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Mehmetçik Resulayn’da çocuklarla futbol oynadı
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