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'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

'ta terör örgütü /KCK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 6 muhtar gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:24
Muş'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden muhtarlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 6 muhtarın gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 milimetre çapında 7 tabanca mermisi, 2 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve F serisi 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Muş'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı
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