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tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon

tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019 08:42
Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri, İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da önceden belirlediği hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Polis ekiplerinin şüphelilerin ev ve işyerlerindeki çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.

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Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon
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