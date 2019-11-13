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: Banka soymaya kalkan şahsı vatandaşlar yakaladı

Bayrampaşa’da bir banka şubesine gelen soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 18:13
Son dakika: Banka soymaya kalkan şahsı vatandaşlar yakaladı

Bayrampaşa'da bir banka şubesine gelen maskeli bir kişi, özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete koyduktan sonra kaçmaya başladı.

Bankadaki soygunu çevre sakinleri farketti. Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları şüpheliyi dövdü. Olay yerine kısa sürede polis geldi. Polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

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Son dakika: Banka soymaya kalkan şahsı vatandaşlar yakaladı
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