Son dakika haberi: Erdoğan – Trump görüşmesinde önemli açıklama! Trump’tan azil soruşturmasına ilginç benzetme…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere başkent Washington'a gitmesinin ardından bugün eşi Emine Erdoğan ile Beyaz Saray'a gitti burada askeri tören yapılmasının ardından Başkan Erdoğan'ı Saray'ın kapısında Donald Trump ile eşi Melania Trump karşıladı. Donald Trump önemli görüşme öncesinde basın mensupların yaptığı açıklamalarda önemli detaylara yer verdi. ABD başkanı kendisine yönelik azil soruşturmasına yönelik de bir benzetmeyle cevap verdi. İşte son dakika görüşmesinden önemli detaylar…