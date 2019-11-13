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Son dakika haberi: Erdoğan – Trump görüşmesinde önemli açıklama! Trump’tan azil soruşturmasına ilginç benzetme…

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ’ın Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan’ın dün ABD Başkenti Washington’a gelmesinin ardından bugün yapılacak olan önemli görüşme için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyaz Saray’a gitti. Burada resmi törenle yapılmasının ardından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Beyaz Sarayın kapısında Donald Trump ile eşi Melania Trump karşıladı. Donald Trump görüşme öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Trump kendisine yönelik azil soruşturmasına ilişkin de ilginç bir benzetmeyle cevap verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 22:40
Son dakika haberi: Erdoğan – Trump görüşmesinde önemli açıklama! Trump’tan azil soruşturmasına ilginç benzetme…

Başkan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın görüşmesine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere başkent Washington'a gitmesinin ardından bugün eşi Emine Erdoğan ile Beyaz Saray'a gitti burada askeri tören yapılmasının ardından Başkan Erdoğan'ı Saray'ın kapısında Donald Trump ile eşi Melania Trump karşıladı. Donald Trump önemli görüşme öncesinde basın mensupların yaptığı açıklamalarda önemli detaylara yer verdi. ABD başkanı kendisine yönelik azil soruşturmasına yönelik de bir benzetmeyle cevap verdi. İşte son dakika görüşmesinden önemli detaylar…

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Son dakika haberi: Erdoğan – Trump görüşmesinde önemli açıklama! Trump’tan azil soruşturmasına ilginç benzetme…
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