Soruları verip tehdit ettiler

2010 YILI Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı'nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.2010 yılındaki sınava örgütten aldığı sorularla hazırlanıp kazanan eski polis memuru Süleyman C. itirafçı oldu. Süleyman C., sınav sorularını o dönem görevli olduğu İstanbul TEM Şube'deki Faik Ş. isimli meslektaşından aldığını söyledi. Faik Ş.'nin kendisine, "Değer verdiğin her şey üzerine yemin edeceksin. Eğer bundan kimseye bahsedersen yeminin seni tutar idrarını yapamaz ve ölürsün" diyerek yemin ettirdiğini aktardı.