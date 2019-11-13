Üniversiteli oyuncunun 10. Kattan düşme olayında flaş gelişme

İstanbul Başakşehir'de üniversiteli oyuncunun tecavüzden kaçmak için 10. kattan aşağı atlayarak hayatına son verdiği iddia edilen olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Gülay B.'nin 2016 yılının mart ayında Başakşehir'de bulunan bir adresin 10. Katından düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili üçüncü şüpheli olarak arandığı ve olayın ilk safhasında kimliği belirlenemeyen şahıs olduğu tespit edilen 23 yaşındaki Mehmet V. yakalandı.

Şüphelinin Aydın V. adına düzenlemiş sahte kimlikle birlikte 12 Kasım günü Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede gözaltına alındığı öğrenildi.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın Bakırköy 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Kasten Öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelinin işlemleri devam ediyor.