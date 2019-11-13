YPG’li teröriste Fransa sahip çıktı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde PKK'nın üst düzey yöneticilerinin, omurgasını SDG'nin oluşturduğu YPG içinde faaliyet yürüttüklerini belgeleriyle ortaya koyan kabarık bir dosyayı Trump'a sunacağı öğrenildi. Dosyada azılı PKK'lılardan biri de Silopi Çalışkan Köyü nüfusuna kayıtlı Fazıl Gite (54) kod adlı Ahmet Şeker. Uzun yıllar Şırnak, Hakkâri kırsalında kanlı saldırıları organize ettikten sonra Suriye'ye YPG askeri tabur sorumlusu olarak Kandil'den gönderilen Ahmet Şeker'in DEAŞ'lılarla girdiği çatışmada ağır yaralandığı ve Fransa'da tedavi gördüğü ortaya çıktı.