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’lilerin tuzağı önlendi

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019
YPG’lilerin tuzağı önlendi
PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur Nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Mehmetçik tarafından bulunarak imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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YPG’lilerin tuzağı önlendi
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