YPG/PKK’nın saldırıları durmuyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatlara rağmen YPG/PYD'li teröristler güvenli bölgede huzurun tesis edilmesini önlemek için ağır silahlarla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na tacizler gerçekleştiriyor, sivilleri katlediyor.Mutabakatların sağlandığı 17 Ekim'den bu yana teröristlerin gerçekleştirdiği 100'ü aşkın taciz ve ihlal sonucu 6 Mehmetçik şehit oldu.Taciz ateşlerinde yoğunluklu olarak kullanılan havan ve tanksavar roket gibi silahlar mutabakatlarda yer alan ağır silahların toplanması maddesine de uyulmadığını gözler önüne seriyor.Barış Pınarı Harekât alanında tespit edilen YPG/PYD'li teröristlerce Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette onlarca roket, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmaktaki haklılığını teyit eder nitelikte.Teröristler, dünya kamuoyunu aldatarak TSK'nın sivillere zarar verdiği yalanını yaymak için sivil gibi giyinerek devriyeler esnasında TSK'ya ait kara araçlarına saldırıyor. Teröristler güzergâh boyunca konuşlandığı bazı noktalarda çocukları öne sürerek TSK araçlarını taşlatıyor.ABD ile mutabakatın imzalandığı 17 Ekim'den bu yana 6 kahraman Türk askeri, YPG/PYD'li teröristlerin açtığı taciz ateşleri ve teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit oldu.Terörıstler, bombalı araç saldırıları düzenleyerek bölgede yaşayan sivilleri hedef alıyor. Tel Abyad şehir merkezinde kurulan bir pazarda gerçekleştirilen saldırı sonucu 13 sivil öldü, 20'den fazlası yaralandı. Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da 8 sivil hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı. Teröristler geçtiğimiz gün de Kamışlı'da 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırılarda, 3 kişin hayatını kaybederken 5 sivil yaralandı. Teröristlerin, 21 sivilin hayatını kaybemesine184 sivilin yaralanmasına yol açtı.