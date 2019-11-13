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Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı

'da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen  (33), yakalanıp, tutuklandı. Güler'in kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:32
Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kız öğrenci yurtlarının önlerinde dolaşan kişi, üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip, sözlü tacizde bulundu. Öğrenciler durumu yurt yönetimine ve polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki ev ve iş yerlerine ait 452 güvenlik kamerasından yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Yiğit Güler olduğunu belirledi. Yiğit Güler, polisin yaptığı baskınla evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyleyen Yiğit Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Yiğit Güler'in, kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı
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