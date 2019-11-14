Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ara bölgede kalan yabancı terörist hakkında flaş açıklama

Ara bölgede kalan yabancı terörist hakkında flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı: "'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 13:10
Ara bölgede kalan yabancı terörist hakkında flaş açıklama

İçişleri Bakanlığından, "Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderileceği" bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'li yabancı terörist savaşçının, kendi isteği üzerine üçüncü ülke olarak 11 Kasım'da Yunanistan'a sınır dışı edildiği" hatırlatıldı.

Teröristin Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kaldığı belirtilen açıklamada, "Yabancı terörist savaşçı, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'a iade edilen DEAŞ’lı terörist tampon bölgede kaldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara bölgede kalan yabancı terörist hakkında flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN