Ataşehir Belediyesi’nde maaş krizi devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi'nin eşi Battal İlgezdi'nin başkan olduğu Ataşehir Belediyesi işçileri, belediyenin toplu iş sözleşmesine uymadığı, ücretlerin geç ve taksitler halinde yatırıldığı, üyelerinin işten çıkarıldığı gerekçeleri dün eylem yaptı.Eylemde açıklama yapan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şube Sekreteri Cem Karasoy, 36 gündür Ataşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yaptıklarını söyledi. İşçilerin hukuksuzca işten çıkartıldıklarını belirten Karasoy, "Derdimiz, burada karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğun ve yanlışlığın ortadan kaldırılmasıdır" dedi. İşçilerin maaşlarını aylardır zamanında ve eksiksiz olarak alamadığını ifade eden Karasoy, "Ücretler geç ve eksik yatırılmaktadır. Bugün ayın 13'ü, iki gün sonra ikinci ücret hakedilmiş olacak, ama hala geçen ayın ücretlerinin bir kısmı yatırılmamıştır" diye konuştu. CHP'li belediyenin eylemlere katılan işçilere baskı yaptığını belirten Karasoy, "Sendikal hak ve özgürlükler kapsamında yaptığımız basın açıklamaları ve iş bırakma eylemlerine katılan işçi arkadaşlarımıza mobbing ve baskı uygulayarak işten atmakla tehdit edip, sindirmeye çalışmıştır" sözlerini kullandı.