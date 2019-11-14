Biri PKK’da diğeri YPG’de öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı gün doğan Vehbiya ve Abdullah adlı ikizler, henüz 15 yaşında lise öğrencisiyken, terör örgütü YPG saflarına katıldı. İkizlerden kız olan ve "Madora Serekani" kod adı verilen Vehbiya Ali, örgütün yayın organlarından RojNews'te görev yapan akrabaları Vedat Ali'nin aracılığıyla Kandil'e gidip, PKK'nın kadın yapılanması YJA-Star'a katıldı. Daha sonra, Batman-Hakkâri-Şırnak kırsalına gönderilen Vehbiya Ali, geçen yıl 20 Mart'ta, Şırnak'ın Gabar dağında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi."Öcalan" kod adı verilen Abdullah Ali ise Suriye'de kalarak, faaliyetlerini YPG saflarında sürdürdü. Örgüt içinde, sözde alay komutanlığına kadar yükselen Abdullah Ali, son olarak Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, keskin nişancı olarak görevlendirdi. Ancak o da 13 Ekim 2019'da, Mehmetçik tarafından, 4 teröristle birlikte öldürüldü.