Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında!

'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında!

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:30
FETÖ'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında!

ANKESÖRDE ARDIŞIK ARAMA

Bolu'da FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede

MUVAZZAF YÜZBAŞI, MUVAZZAF ÜSTEĞMEN, MUVAZZAF ASTSUBAYLAR VE KURMAY ALBAY!

1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınan 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TAM 9 İLDE

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., M.A., N.K., Ö.K., R.G., V.Y., N.K., S.Ö., S.A., E.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheli için ise arama çalışmaları sürüyor.

Gürbüz Çapan’dan garsona ‘balık’ dayağı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN