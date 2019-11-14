DEAŞ’ın çok önemli bir adamını ele geçirdik

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Van'da düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu.* DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik. Verdiği bilgilerle neler yaptığını ifade etmektedir. Sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. DEAŞ'lıları ülkeleri kabul etmeye yanaşmasa da ayrım yapmadan geri gönderiyoruz Almanya, Hollanda'ya teşekkür ediyorum. Kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aynı zamanda eşleri ve çocuklarını alacaklarını teyit ettiler. Diğer ülkelerden de aynı iş birliği ve yakınlığı ile aynı yapıcı tutumu beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz.* PKK dinsiz bir örgüt. Amacın bu topraklarda öğretilen İslam'ın şartlarını bu coğrafyadan silmeye çalışıyor. Batı'nın PKK ve PYD'ye sahip çıkmasının arkasındaki temel felsefe bu.* Milletin çoluk çocuğu dağda sefil edilirken liderleri uyuşturucudan, kaçakçılıktan cebe indirdikleri milyarlarca dolarla beraber kendi lüks hayatlarını yaşarlar. Kendileri bu işin siyasi sözcülüğünü yaparken çocukları dünyanın en pahalı memleketlerinde, en pahalı arabalarla ve en pahalı üniversitelerde okuyor.* Her yıl örgüte katılanlardan 3 kat fazlası ya teslim oluyor ya ikna yoluyla dağdan iniyor. İşte bütün kıvranmaları bu gidişat ve tükeniş sebebiyledir.* FETÖ ile mücadelemiz aynı kararlılıkla davam etmektedir. FETÖ'ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonun hazırlıklarını arkadaşlarımız yapıyor. Bu musibetleri bu ülkenin üzerinde bir daha kötü emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız.