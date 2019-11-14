El Kaide üyesi terörist İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride bulunan ve El Kaide terör örgütü üyesi olan M.C., Suriye'den yasa dışı yollarla geldiği İstanbul'da yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu Renk Kategorisi'nde yer alan aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı. Suriye'de bulunan ve İstanbul'a geldiği istihbaratı alınan şüphelinin yakalanmasına yönelk İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Terörist, bugün iki adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. M.C.'nin şu an gözaltına olduğu, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...