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Erdoğan'ın ABD'deki cami ziyaretinde renkli anlar! I love you man

Cumhurbaşkanı , ABD ziyaretinde Trump ile görüşmesinin ardından gittiği bir camide "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diyen bir adamı "Thank you. I love you" (Teşekkür ederim. Seni seviyorum) ifadeleriyle yanıtladı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:52
Erdoğan'ın ABD'deki cami ziyaretinde renkli anlar! I love you man

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir camiye gitti.

Düzenlenen ziyaret sırasında, bir kişinin Erdoğan'ın yanına giderek "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diye seslendiği ve birlikte selfie çekmek istediği görüldü.

Erdoğan da, kendisine "Seni seviyorum" diyen kişiyi "Thank you. I love you" (Teşekkür ederim. Seni seviyorum) ifadeleriyle yanıtladı.

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Erdoğan'ın ABD'deki cami ziyaretinde renkli anlar! I love you man
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