İstanbul’da yasadışı papağan operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir ihbar üzerine harekete geçildi.

DEĞERLERİ 12 İLA 15 BİN LİRA

Ekiplerce Zeytinburnu ilçesinde yapılan operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen her birinin değeri 12 bin ile 15 bin lira arasında olan 3 adet Ara Papağanı ele geçirildi.

BAKANLIĞA TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen papağanların Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı.

760 NESLİ TEHLİKEDE OLAN HAYVANI KURTARDILAR

Ayrıca Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince hayvan kaçakçılığına yönelik 2019 yılında yapılan operasyonlarda 'Cites' (nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin uygulanmasına dair yönetmelik) yönetmeliği kapsamında Maymun, Timsah, Yılan, Tarantula başta olmak üzere toplam 760 adet canlı hayvanın ele geçirildiği öğrenildi.