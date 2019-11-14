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'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, uyruklu bir olmak üzere 7 terörist ülkelerine gönderildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 18:32
İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

Öğleden sonra İstanbul İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanına getirilen ve apronda araçtan indirilen ikisi erkek, dördü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist savaşçı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, Almanya'nın başkenti Berlin'e saat 16.15'te hareket etti.

Birleşik Krallık uyruklu bir yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek Londra'ya gönderildiğini belirten emniyet yetkilisi, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

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İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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