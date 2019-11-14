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MSB: Hovsep ve babasının katledilmesini kınadı

kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 19:01
MSB: Hovsep BEDOYAN ve babasının katledilmesini kınadı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."
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MSB: Hovsep BEDOYAN ve babasının katledilmesini kınadı
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