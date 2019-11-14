Oğlumu Kandil’e kurban veremem

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından daha 16 yaşında iken kaçırılan oğlu için oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, tehditlere rağmen eylemini sürdürürken, "Hem annelik, hem babalık yaptığım oğlumu Kandil'e kurban vermem" dedi. Oğlu Rojat için geçen Cuma günü oturma eylemine katılan Çiftçi, "5 yıldır oğlumun ne sesini duyabildim, ne de bir haber alabildim. Fotoğrafını dahi görmedim. Daha önce de büyük oğlumu benden aldılar. Tüm tehditlere rağmen, Rojat'ı Kandil'in elinden alana kadar burada oturma eylemimi sürdüreceğim. Hem annelik, hem babalık yaptığım oğlumu Kandil'e kurban vermem" dedi.DAĞA kaçırılan oğluna kavuşmak için eylem yapan anne Fatma Bingöl, terör örgütü saflarında yer alan bir yakınının teröristlerce öldürüldüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. "Bunlar yüzünden çocuklarımız ölmesin' diyen diğer anneler de gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri annelere müdalede bulundu. HDP il binasına girmek için hamle yapan ailelere polis engel oldu.