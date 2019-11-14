PKK’ya ‘Kıran-6’ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır-Muş-Bingöl kırsalını kapsayan 'Kıran-5' operasyonu devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Van, Hakkâri, Şırnak kırsalında 'Kıran-6' operasyonunu başlattı. Jandarma ve polis özel harekât ile güvenlik korucularıyla birlikte 157 operasyonel tim ve 2 bin 360 kişilik personelle başlatılan operasyona, insansız İHA'lar ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriliyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun yönettiği operasyonla, bölücü terör örgütünün Irak ve İran'dan Türkiye'ye sızmalarının yanı sıra bölgedeki kış üslenmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.