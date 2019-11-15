9 DEAŞ’lı terörist Batı ülkelerine iade

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'ye geçmek üzere iken yakalanan DEAŞ'lı yabancı terörist savaşcıların ülkelerine iadelerine devam ediliyor.İçişleri Bakanlığı dün İngiltere uyruklu bir ve Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının daha ülkelerine sınırdışı işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu kapsamda bir DEAŞ'lı Londra'ya, 7'si ise Berlin'e gönderildi.Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede bekletilen ABD'li bir teröristin ülkesine gönderilmesi için de gerekli işlemler başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.Türkiye'nin sınırdışı ettiği, Yunanistan'ın ise kabul etmediği DEAŞ'lı Darwis B., pazartesi gününden bu yana Türkiye'nin Pazarkule ile Yunanistan'ın Kastanies sınır kapıları arasında bekliyordu.Böylece bugüne kadar Batı ülkelerine iade edilen yabancı terörist sayısı 11'e yükseldi.Öte yandan İngiliz Skynews televizyonu, Türkiye'nin iade ettiği 26 yaşındaki DEAŞ'lı teröristin Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Avrupa ülkelerine, DEAŞ'lı vatandaşlarını geri kabul etmeleri çağrısında bulundu. Pompeo, "Koalisyon üyeleri, gözaltındaki binlerce DEAŞ'lı yabancı savaşçıyı geri almalı ve işledikleri vahşetlerden sorumlu tutmalıdır" dedi.