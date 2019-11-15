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'ye gönderilecek yabancı teröristin ara bölgede bekleyişi sürüyor

'nin sınır dışı etmesi sonrası 'ın ülkesine kabul etmediği ve 'ye gönderilmesi için seyahat belgesi düzenlenmesinin beklendiği yabancı teröristin ara bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:50
ABD'ye gönderilecek yabancı teröristin ara bölgede bekleyişi sürüyor

Ürdün uyruklu ABD vatandaşı yabancı terörist Muhammad Darwis B'nin bekleyişi 5'inci gününde Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki bölgede sürüyor.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'li yabancı terörist savaşçının, kendi isteği üzerine üçüncü ülke olarak 11 Kasım'da Yunanistan'a sınır dışı edildiğini, Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kaldığı hatırlatılmıştı.

Bakanlık, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklanmıştı.

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ABD'ye gönderilecek yabancı teröristin ara bölgede bekleyişi sürüyor
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