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'den 'e şok

Yasa dışı yerleşimlerini "savaş suçu" olarak niteleyen 'den 'e bir şok daha. BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, "Avrupa Adalet Divanının, İsrail işgali altındaki topraklarda üretilen malların etiketlerinde menşei belirtilmesi gerektiğine hükmetmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Lynk, "Yasa dışı yerleşim yerleri, Roma Statüsü uyarınca da savaş suçu anlamına geliyor. Bu nedenle, en azından Avrupalı tüketiciler, satın alma seçiminde bulunduklarında, doğru bilgiye sahip olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 19:33
BM'den İsrail'e şok

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, AB mahkemesinin kararında, işgal altındaki Filistin topraklarında ürünlerin etiketlerine "İsrail ürünü" yazılmaması ve menşei uygulaması zorunluluğu getirmesi kararını alkışladığını belirtti.

"ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE GAYRİMEŞRU"

İsrail'in işgal altında tuttuğu yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka göre gayrimeşru olduğunun altını çizen Lynk, "Yasa dışı yerleşim yerleri, Roma Statüsü uyarınca da savaş suçu anlamına geliyor. Bu nedenle, en azından Avrupalı tüketiciler, satın alma seçiminde bulunduklarında doğru bilgiye sahip olmalıdır." ifadesini kullandı.

Lynk, mahkemenin "AB'nin uluslararası hukukun gereğini sıkı şekilde yerine getirilmesine kendisinin karar verdiğine" dikkati çekmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni de ihlal ettiğine ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını engellediğine işaret etti.

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AB VE ULUSLARARASI TOPLUMA, "İŞGAL ALTINDA ÜRETİLEN İSRAİL MALLARI ALMAYIN" ÇAĞRISI

Suriye'deki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen şarapların, Avrupa'ya ihracına yönelik bir araştırmada, bu ürünlerin sadece yüzde 10'un etiketinde "Batı Şeria/Golan Tepeleri ürünü" yazmasına tepki gösteren Lynk, "AB kendi kurallarını ciddiye almıyor mu?" sorusunu yöneltti.

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Lynk, söz konusu araştırma sonuçlarının AB için hayal kırıklığı olduğuna dikkati çekerek, AB ve uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen malların kendi iç pazarlarına girmesini yasaklamaya odaklanması çağrısında bulundu.

BM'den İsrail'e sert tepki

İKİ İSRAİL ŞİRKETİ, FRANSA'YA KARŞI DAVA AÇMIŞTI

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, iki İsrail şirketinin Fransa'ya karşı açtığı davayı 12 Kasım'da karara bağlamıştı.

Kararda, "İsrail devletince işgal edilen topraklarda üretilen malların üzerindeki etiketlerde, hangi yerleşim yerlerinden geldiği ve menşei belirtilmeli." ifadelerine yer verilmişti.

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BM'den İsrail'e şok
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