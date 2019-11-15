"CHP FETÖ'ye teslim oldu" diyen Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi"

Ateş, katıldığı bir televizyon programında "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı" diyen Ateş'in ihracında parti yönetiminin il disiplin kuruluna baskısı etkili oldu. Ateş'le ilgili ilk oylamada ihraç kararı konusunda il disiplin kurulunda 4 ret 4 kabul oyu çıkarken yapılan ikinci oylamada karar 1 ret oyuna karşılık 7 kabul oyuyla alındı. Ateş ise henüz ihraç kararının kendisine tebliğ edilmediğini belirtirken hakkındaki kararın değişmesinde Genel Merkezin etkili olduğuna işaret etti. Ateş "Bir yerlerden baskı geldiği kesin. Disiplin kurulundaki arkadaşların kararını değiştirmelerinde birilerinin etken olduğu görülüyor" dedi.

Eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş'ten FETÖ itirafı! ''CHP, FETÖ'ye teslim oldu''

CHP'DE ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL YOK!



CHP yönetimi eleştiriye tahammülsüzlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Katıldığı bir televizyon programında parti yönetimine eleştirilerde bulunan ve eski genel başkan Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosunu hatırlatarak "Terör örgütünün 2010 yılında partimize kurduğu kaset komplosuna karşı yönetim olarak dik duramadık. MHP dik durdu, Fenerbahçe dik durdu. Kendilerini tebrik ediyorum. Ama Genel Başkan yardımcısı olarak içinde yer aldığım yönetim mücadeleyi göze alamadı, terör örgütüne (FETÖ) teslim oldu" diyen eski milletvekili ve parti yöneticisi Yılmaz Ateş, Ankara il disiplin kurulu tarafından genel merkezin talebiyle CHP'den ihraç edildi.





"BİR YERLERDEN BASKI GELDİĞİ KESİN"



Hakkındaki ihraç kararını SABAH'a değerlendiren Baykal döneminin etkili isimlerinden Yılmaz Ateş, ihraç kararına üzüldüğünü belirterek disiplin sürecini şöyle anlattı:



"Bu Çarşamba günü savunmam alınmıştı. Ben savunmamı yaptıktan sonra yapılan oylamada 4 ret 4 kabul oyu çıkmıştı. Yani bir beraberlik söz konusuydu, ihracım kabul edilmemişti. Ancak ertesi gün yapılan oylamada bu sefer 1 ret oyu 7 kabul oyu kullanılmış ve ihracım yönünde karar alınmış. Karar henüz bana tebliğ edilmedi. Tebliğ edildikten sonra daha kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Ancak disiplin kurulu üyelerinin kararının değişmesinde bir yerlerden baskı geldiği kesin. Disiplin kurulu üyelerinin bir gün önceki kararlarını değiştirmelerinde bir şeylerin, birilerinin etken olduğu görülüyor" diye konuştu.



"SÖZLERİMDE SUÇ OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"



CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğuna ilişkin sözlerinde parti örgütünü suçlamadığını ve sözlerinde suç olduğu kanaatinde olmadığını dile getiren Ateş, ihraç kararına karşı itiraz hakkını kullanacağını ve Yüksek Disiplin Kurulu'na başvuracağını söyledi.