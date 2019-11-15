Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dış basında Erdoğan'a övgü: Kimse Erdoğan kadar istediğini alamadı

Dış basında Erdoğan'a övgü: Kimse Erdoğan kadar istediğini alamadı

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Dış basında Erdoğan'a övgü: Kimse Erdoğan kadar istediğini alamadı
Türkiye, tüm tehditlere ve karalama kampanyalarına rağmen geri adım atmayarak Suriye'de izlediği politikalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a yaptığı kritik ziyaret de dünya basını tarafından yakından izlendi. Yapılan yorumlarda ise beklenenin aksine iki liderin bir kez daha birçok konuda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Dünya basınındaki yorumlarda görüşmelerden en çok kazananın ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu kaydedildi.

TRUMP ERDOĞAN'IN BÜYÜK HAYRANI
New York Times: ABD merkezli gazete adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım." Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer aldı.
Washington Post: ABD medyasından bir diğer gazete Washington Post Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada, en başta FETÖ elebaşının iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.

ERDOĞAN İÇİN GÜÇLÜ LİDER VURGUSU
CNN: ABD merkezli CNN kanalı ise ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu. CNN'deki haberde ayrıca Trump'ın Erdoğan'ın büyük bir hayranı olduğunu söylediği anlara dikkat çekildi. Erdoğan'ın Cumhuriyetçi Parti senatörlerine Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı'nı anlattığı onların Kürt dediği kişilerin PKK/ YPG terör örgütü olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.

MÜTTEFİKLİK DEVAM EDİYOR
Fox News: ABD ile Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan ihtilaflara rağmen iki ülke arasındaki müttefikliğin devam ettiğine, Trump'ın iki ülkenin mal ve hizmet ticaretini arttırmaya karar verdiğine dikkat çekildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dış basında Erdoğan'a övgü: Kimse Erdoğan kadar istediğini alamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN