Dış basında Erdoğan'a övgü: Kimse Erdoğan kadar istediğini alamadı

Türkiye, tüm tehditlere ve karalama kampanyalarına rağmen geri adım atmayarak Suriye'de izlediği politikalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a yaptığı kritik ziyaret de dünya basını tarafından yakından izlendi. Yapılan yorumlarda ise beklenenin aksine iki liderin bir kez daha birçok konuda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Dünya basınındaki yorumlarda görüşmelerden en çok kazananın ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu kaydedildi.
TRUMP ERDOĞAN'IN BÜYÜK HAYRANI
New York Times:
ABD merkezli gazete adına
görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael
Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım."
Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer aldı.
Washington Post:
ABD medyasından bir diğer gazete
Washington Post Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını,
iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak
kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada,
en başta FETÖ elebaşının iadesini gündeme getirdiği
ifade edildi.
ERDOĞAN İÇİN GÜÇLÜ LİDER VURGUSU
CNN:
ABD merkezli
CNN kanalı ise
ABD Başkanı
Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği
yakınlık konusunda örnekler yer
aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade
ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan
kadar, Trump'tan istediğini elde
edemedi" oldu. CNN'deki haberde
ayrıca Trump'ın Erdoğan'ın
büyük bir hayranı olduğunu
söylediği anlara dikkat çekildi. Erdoğan'ın Cumhuriyetçi Parti senatörlerine Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı'nı anlattığı onların Kürt dediği kişilerin PKK/ YPG terör örgütü olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.
MÜTTEFİKLİK DEVAM EDİYOR
Fox News:
ABD ile Türkiye
arasında son zamanlarda yaşanan
ihtilaflara rağmen iki ülke arasındaki
müttefikliğin devam
ettiğine, Trump'ın iki ülkenin
mal ve hizmet ticaretini
arttırmaya karar verdiğine
dikkat çekildi.