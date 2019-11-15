Dış basında Erdoğan'a övgü: Kimse Erdoğan kadar istediğini alamadı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, tüm tehditlere ve karalama kampanyalarına rağmen geri adım atmayarak Suriye'de izlediği politikalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a yaptığı kritik ziyaret de dünya basını tarafından yakından izlendi. Yapılan yorumlarda ise beklenenin aksine iki liderin bir kez daha birçok konuda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Dünya basınındaki yorumlarda görüşmelerden en çok kazananın ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu kaydedildi.ABD merkezli gazete adınagörüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri MichaelCrowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım."Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer aldı.ABD medyasından bir diğer gazeteWashington Post Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını,iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarakkullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada,en başta FETÖ elebaşının iadesini gündeme getirdiğiifade edildi.ABD merkezliCNN kanalı iseABD BaşkanıTrump'ın "güçlü liderlere" gösterdiğiyakınlık konusunda örnekler yeraldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifadeise "Ancak hiçbir lider, Erdoğankadar, Trump'tan istediğini eldeedemedi" oldu. CNN'deki haberdeayrıca Trump'ın Erdoğan'ınbüyük bir hayranı olduğunusöylediği anlara dikkat çekildi. Erdoğan'ın Cumhuriyetçi Parti senatörlerine Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı'nı anlattığı onların Kürt dediği kişilerin PKK/ YPG terör örgütü olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.ABD ile Türkiyearasında son zamanlarda yaşananihtilaflara rağmen iki ülke arasındakimüttefikliğin devamettiğine, Trump'ın iki ülkeninmal ve hizmet ticaretiniarttırmaya karar verdiğinedikkat çekildi.