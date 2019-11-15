HDP’ye terör baskını 52 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da olduğu bildirildi. Öte yandan Diyarbakır'da 2015'te düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.