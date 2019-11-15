Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > HDP’ye terör baskını 52 gözaltı

’ye terör baskını 52 gözaltı

MEHMET BONCUK Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019
HDP’ye terör baskını 52 gözaltı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da olduğu bildirildi. Öte yandan Diyarbakır'da 2015'te düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP’ye terör baskını 52 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN