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için çember daraldı

ile İçişleri Bakanlığı tarafından, bölgede ve kuzey Irak’ta başlatılan “Kıran” ve “Pençe” harekâtıyla için çember daraldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019
PKK için çember daraldı
Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Diyarbakır, Bingöl, Muş, Van, Şırnak, Hakkâri, Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan "Kıran" operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Vadisi ve Sinat- Haftanin bölgelerinde devam eden "Pençe" harekâtları sonucu teröristler için çember daralıyor. İran ve Irak'tan bölgeye gelip kış üstlenmesine geçmeyi amaçlayan teröristler, Kıran operasyonları kapsamında yeni kurulan üs bölgeleri sayesinde etkisiz hale getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde, bu nedenle Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yapamadıkları için İran'daki kamplardan ülkeye sızan 15 terörist de Kıran operasyonu kapsamında Ağrı'da gerçekleştirilen hava harekâtında, etkisiz hale getirildi. Bölgede görev yapan üst düzey güvenlik görevlileri, Kıran ve Pençe gibi geniş kapsamlı operasyonlar sayesinde, teröristlerin Türkiye'ye eski dönemlerde olduğu gibi sızamadığına dikkat çekerken, sınırdan sızan teröristlerin ise kısa sürede etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Bu arada Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından kullanılan bir mağaradaki mühimmat deposu da imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyi Gedik üs bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

14 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
IRAK'ın kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışmaları sonucu Metina bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Operasyonda, 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü teröristlere karşı düzenlenen hava destekli operasyonda da 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. ANKARA

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