PKK için çember daraldı

PKK'LI

BUGÜN NELER OLDU

Bölücüterör örgütü PKK'yakarşı Diyarbakır, Bingöl, Muş,Van, Şırnak, Hakkâri, Batman, Siirt, Ağrı,Iğdır ve Kars'ı kapsayan "Kıran" operasyonlarıile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Vadisi ve Sinat-Haftanin bölgelerinde devam eden "Pençe" harekâtlarısonucu teröristler için çember daralıyor. İran ve Irak'tanbölgeye gelip kış üstlenmesine geçmeyi amaçlayan teröristler,Kıran operasyonları kapsamında yeni kurulan üs bölgelerisayesinde etkisiz hale getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde, bu nedenleKuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yapamadıkları için İran'dakikamplardan ülkeye sızan 15 terörist de Kıran operasyonu kapsamındaAğrı'da gerçekleştirilen hava harekâtında, etkisiz hale getirildi.Bölgede görev yapan üst düzey güvenlik görevlileri, Kıran ve Pençegibi geniş kapsamlı operasyonlar sayesinde, teröristlerin Türkiye'yeeski dönemlerde olduğu gibi sızamadığına dikkat çekerken, sınırdansızan teröristlerin ise kısa sürede etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Bu arada Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından kullanılan bir mağaradakimühimmat deposu da imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nınTwitter hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyi Gediküs bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilenmağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunanbir mühimmat deposu imha edildi" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkingörüntüler de yer aldı.IRAK'ın kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışmaları sonucu Metina bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Operasyonda, 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü teröristlere karşı düzenlenen hava destekli operasyonda da 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. ANKARA