PKK için çember daraldı

Bölücü
terör örgütü PKK'ya
karşı Diyarbakır, Bingöl, Muş,
Van, Şırnak, Hakkâri, Batman, Siirt, Ağrı,
Iğdır ve Kars'ı kapsayan "Kıran" operasyonları
ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Vadisi ve Sinat-
Haftanin bölgelerinde devam eden "Pençe" harekâtları
sonucu teröristler için çember daralıyor. İran ve Irak'tan
bölgeye gelip kış üstlenmesine geçmeyi amaçlayan teröristler,
Kıran operasyonları kapsamında yeni kurulan üs bölgeleri
sayesinde etkisiz hale getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde, bu nedenle
Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yapamadıkları için İran'daki
kamplardan ülkeye sızan 15 terörist de Kıran operasyonu kapsamında
Ağrı'da gerçekleştirilen hava harekâtında, etkisiz hale getirildi.
Bölgede görev yapan üst düzey güvenlik görevlileri, Kıran ve Pençe
gibi geniş kapsamlı operasyonlar sayesinde, teröristlerin Türkiye'ye
eski dönemlerde olduğu gibi sızamadığına dikkat çekerken, sınırdan
sızan teröristlerin ise kısa sürede etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Bu arada Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından kullanılan bir mağaradaki
mühimmat deposu da imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın
Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyi Gedik
üs bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen
mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan
bir mühimmat deposu imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkin
görüntüler de yer aldı.
14 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
IRAK'ın kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışmaları sonucu Metina bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Operasyonda, 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü teröristlere karşı düzenlenen hava destekli operasyonda da 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. ANKARA