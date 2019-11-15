Sosyal medyada paylaşılan hakaretlerle dolu skandal video için soruşturma başlatıldı! "Ne kadar Atatürkçü erkek varsa, Atatürkçü olmayanların karısını, kızını, anasını, bacısını..." şeklinde ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerin yer aldığı skandal videoya sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Skandal görüntülere soruşturma! İğrenç küfür ve hakaretlere sosyal medyadan tepki yağıyor...

SUÇ DUYURUSU YAPILDI



Provokatör Mehmet Avcı'nın sosyal medyada infial yaratan ve çok sert eleştirilere neden olan paylaşımı ile ilgili AK Parti İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin, aşağılık sözlerini kamera ile kayıt altına alan ve bunu sosyal medyada yayınlayarak infiale neden olan Mehmet Avcı hakkında yasal süreç ilgili merciler tarafından başlatılmıştır.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Provokatör Mehmet Avcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı iğrenç küfür ve hakaretlere sosyal medyadan tepki yağıyor.