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Son dakika: Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 'lı terörist, operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 19:39
Son dakika: Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın paylaşımında, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." vurgusu yapıldı.

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Son dakika: Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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