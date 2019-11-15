Twitter’dan Türkiye’ye yine sansür

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" etiketi Twitter gündeminde birinci oldu.Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu. Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu.Ayrıca Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) konuya ilişkin olarak daha sonra Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu: "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı "#TurkeyFightsISISandYPG" tagi Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Bu sansür kabul edilemez."ABD merkezli Twitter daha önce de birçok kez Türkiye'nin haklı tezlerini ortaya koyan etiketleri listeden düşürmüş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen destek mesajlarına karşı sansür uygulamıştı. Öte yandan Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi, "#ErdoganTrumpMeeting" etiketi ile Twitter gündeminde birinci oldu. Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesi, "#ErdoganTrumpMeeting" etiketi ile Twitter'da gündem oldu. Dünya sıralamasında beşinci, Türkiye sıralamasında ise birinci sırada yer alan"#ErdoganTrumpMeeting" (Erdoğan- Trump Görüşmesi) etiketi ile binlerce Twitter kullanıcısı, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.