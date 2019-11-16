Canlı bomba talimatı ondan

BUGÜN NELER OLDU

PKK/YPGelebaşı Ferhat Abdi Şahin terörist başı Abdullah Öcalan'ın, 1999'da yakalanmasından sonra, Kandil'e Türkiye'de intihar saldırıları düzenlemek için canlı bomba yetiştirmeyi önerdi. Kandil'in Hinere Kampı'nda sözde "Ölümsüzler Taburu" adı altında 400 canlı bomba yetiştirip kanlı saldırılar gerçekleştirdi. KYB lideri Celal Talabani'nin, Irak Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, "PKK içindeki en tehlikeli adam" diye nitelendirdiği Şahin, ağır silahlarla 157 askerimizin şehit edildiği kanlı saldırıları bizzat planlayıp talimatını verdi. Türkiye'de 343 kişinin bizzat ölüm emrini vermekten aranan Şahin, 2007'de 12 askerimizin şehit edildiği Dağlıca Karakolu saldırısında, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'le sınıra gelip, teröristlere emirler verdi. Örgütün televizyonda yayımlanan bu görüntüler de ABD makamlarına sunuldu.